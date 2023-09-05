Токаев призвал армию Казахстана быть готовой к гибридной войне

Казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня в мировой системе обороны происходят масштабные изменения. Все большее распространение получают современные методы и приемы ведения боевых действий, в особенности гибридные виды войн. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другой характер. Поэтому вооруженные силы Казахстана должны быть готовы к любым вызовам", - сказал Токаев, выступая перед военнослужащими во время учений в Алматинской области.
Высказывания президента распространены его пресс-службой.
По мнению главы государства, казахстанская армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.
"Для этого принципиально важно оснастить ее высокотехнологичным вооружением и качественной военной техникой, в полной мере обеспечить боеприпасами. В своем недавнем послании я поставил приоритетную задачу - создать цикл производства с высокой долей локализации. Бронетехника, беспилотные летательные аппараты, современное стрелковое оружие - все это мы можем и должны выпускать у себя, в нашей стране. В целом, оборонно-промышленный комплекс должен обеспечивать надежный фундамент боеспособности нашей армии", - подчеркнул президент.
Также глава государства считает, что главными факторами эффективности вооруженных сил являются боевая выучка и моральный дух офицеров и личного состава
"В условиях современного боя подразделениям следует быть готовыми действовать автономно, в отрыве от основных сил. Командиры и начальники должны быть решительными, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению поставленных задач, воплощать в себе образец мужества, стойкости и верности присяге, быть безупречным примером для подражания", - резюмировал Токаев.
По данным пресс-службы президента, в ходе военных учений "Батыл тойтарыс-2023" (Решительный отпор) была проведена проверка готовности органов государственного и военного управления к выполнению оборонительной операции. В учениях были задействованы 8 тыс. военнослужащих и 600 единиц вооружения и военной техники.
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