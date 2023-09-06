Армения анонсировала совместные с США военные учения

Армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября, сообщает Минобороны Армении.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.
Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.
"Цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - сообщили в Минобороны.
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