Гасанов и генерал Оручоглу обсудили расширение ВТС между Баку и Анкарой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду принял нового военного атташе Турции в Баку генерала Сонера Оручоглу. «В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Кроме этого, Гасанов рассказал Оручоглу о ходе реформ в азербайджанской армии, о ситуации на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Оручоглу также встретился с другими высокопоставленными лицами Минобороны. Х.Насирзаде

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