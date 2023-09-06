Гасанов и генерал Оручоглу обсудили расширение ВТС между Баку и Анкарой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду принял нового военного атташе Турции в Баку генерала Сонера Оручоглу.
«В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Кроме этого, Гасанов рассказал Оручоглу о ходе реформ в азербайджанской армии, о ситуации на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Оручоглу также встретился с другими высокопоставленными лицами Минобороны.
Х.Насирзаде
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