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Внешняя политика 06.09.2023 15:35

Байрамов: настало время Армении официальной подписью подкрепить сказанное устно

В Баку надеются, что в Ереване закрепят на бумаге признание территориальной целостности Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, «Армении потребовалось два с половиной года после окончания (Второй Карабахской – ИФ) войны, чтобы премьер-министр этой страны, наконец, выступил, пусть даже пока устно, с признанием территориальной целостности Азербайджана с Карабахом в его составе».

«Теперь настало время подкрепить сказанное устно официальной подписью, а для этого требуется завершение работы над проектом мирного соглашения», - отметил глава МИД Азербайджана в интервью азербайджанскому госинформагентству АЗЕРТАДЖ и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа».

При этом он подчеркнул, что «к сожалению, мы наблюдаем несоответствие действий руководства Армении со сделанными ранее устными заявлениями. «Порой мы слышим заявления, которые опровергают сказанное ранее», - добавил Байрамов.

Он заметил, что время от времени в Баку наблюдают со стороны Армении «военные провокации на земле».

«Эта часть имеет две составляющие, и обе этих составляющих увеличивают напряжение в регионе: во-первых, это провокации на условной границе между Арменией и Азербайджаном; а во-вторых - и здесь я хочу сделать особое ударение и подчеркнуть то обстоятельство, что серьезным источником напряжения и взрывоопасности в регионе является сохраняющееся по сей день присутствие незаконных военных формирований на территории Азербайджана численностью около 10 тысяч лиц, что является грубейшим нарушением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года», - обратил внимание министр.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, эти вооруженные формирования находятся на довольствовании со стороны Армении, которая «финансирует их из своего государственного бюджета».

«Часть личного состава этих формирований является военным персоналом ВС Армении. Имеются множество доказательств, фактов, подтверждающих это, - заявил Байрамов. - Мы же убеждены, что мирная повестка должна продолжаться, мы настроены решительно на завершение этого процесса. Завершиться должна также выработка окончательного текста соглашения, которое должно основываться исключительно на нормах международного права».

Говоря о ситуации вокруг Лачинской дороги, он рассказал, что в настоящее время этим маршрутом пользуется МККК. «Каждый день десятки армян спокойно проезжают через ППП («Лачин» - ИФ) в обоих направлениях. Перевозят больных, и, помимо этого, МККК привозит в регион медикаменты и прочие необходимые наименования», -подчеркнул министр.

Позиция Баку заключается в использовании всех альтернативных маршрутов (для снабжения Карабахского региона), продолжил глава МИД Азербайджана.

«Если бы вопрос действительно был из гуманитарной области, то он был бы решен в очень короткое время путем параллельного открытия нескольких дорог. Но вот уже почти три года, как некоторые представители местных армян в регионе делают все, чтобы предотвратить любые возможности, отрезать любые нити, которые могли бы прямо или косвенно рассматриваться как первые шаги к процессу реинтеграции армянского населения в политическую, экономическую, социальную архитектуру Азербайджанского государства. А это не что иное, как поощрение сегрегации, сепаратизма. К сожалению, позиция Армении заключается в поддержке этой линии, что противоречит устному заявлению о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана», - полагает азербайджанский министр.

Он рассказал, что ранее были достигнуты предварительные договоренности по маршрутам, но «в последний момент руководство Армении вновь, как и неоднократно в прошлом, срывало их».

«Вся эта очернительская информационная кампания о некоей «гуманитарной катастрофе» не имеет под собой никакого основания. Немыслимо обвинять страну (Азербайджан – ИФ), которая предлагает вместо одного маршрута снабжения сразу несколько, в создании «гуманитарного кризиса»! Мы предлагаем дорогу Агдам-Ханкенди в силу оптимальности этого маршрута, но в действительности есть много других дорог, в том числе из городов Физули и Шуша. Наши партнеры в курсе всего этого, как и сотрудники МККК в Баку. Для них собрать конвой для доставки грузов через Агдам - это вопрос нескольких часов. У них есть все возможности, вся необходимая инфраструктура, логистика, транспортные средства, склады в Барде - словом, абсолютно все, что нужно. Дорога через Агдам – кратчайшая», - заявил Байрамов.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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