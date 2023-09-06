Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

ТЭК 06.09.2023 19:46

Brent подешевела до $89,6 за баррель

Снижение цен на нефть продолжается вечером в среду, котировки отступают от достигнутых накануне максимумов с ноября прошлого года.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 по бакинскому времени подешевела на $0,44 (0,49%) - до $89,60 за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,39 (0,45%) - до $86,30 за баррель.

Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

"Это был полный сюрприз, - отметила Надя Мартин-Вигген из фонда Svelland Capital. - После таких сокращений коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР к началу следующего года могут упасть до таких низких уровней, которые наблюдались лишь в исключительные годы".

Аналитики Goldman Sachs отметили, что цена нефти Brent в декабре 2023 года может быть на $2 выше нынешнего прогноза инвестбанка, составляющего $86 за баррель, если поставки саудовской нефти на мировой рынок в четвертом квартале будут на 500 тыс. б/с ниже, чем предполагали в Goldman.

При этом в соответствии с "бычьим" сценарием, предполагающим, что ОПЕК+ сохранит согласованные ограничения добычи до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет очень постепенно возвращать производство нефти к 10 млн б/с, прогноз Goldman для цены Brent на декабрь 2024 года может превысить $100 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть ускорила снижение, Brent у $89,5 за баррель Продление сокращения добычи ОПЕК+ потребует повышения прогнозов для цен на нефть Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября, Brent выше $90 за баррель Цена Brent подскочила выше $90 за баррель Нефть дешевеет, Brent у $88,4 за баррель Нефть стабильна вблизи годовых максимумов Цены на нефть растут и завершают неделю подъемом Нефть продолжает слабо расти после скачка накануне Рост цен на нефть ускорился, Brent у $86,8 за баррель Цены на нефть ускорили рост

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az