Brent подешевела до $89,6 за баррель

Снижение цен на нефть продолжается вечером в среду, котировки отступают от достигнутых накануне максимумов с ноября прошлого года.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 по бакинскому времени подешевела на $0,44 (0,49%) - до $89,60 за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,39 (0,45%) - до $86,30 за баррель.
Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).
"Это был полный сюрприз, - отметила Надя Мартин-Вигген из фонда Svelland Capital. - После таких сокращений коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР к началу следующего года могут упасть до таких низких уровней, которые наблюдались лишь в исключительные годы".
Аналитики Goldman Sachs отметили, что цена нефти Brent в декабре 2023 года может быть на $2 выше нынешнего прогноза инвестбанка, составляющего $86 за баррель, если поставки саудовской нефти на мировой рынок в четвертом квартале будут на 500 тыс. б/с ниже, чем предполагали в Goldman.
При этом в соответствии с "бычьим" сценарием, предполагающим, что ОПЕК+ сохранит согласованные ограничения добычи до конца 2024 года, а Саудовская Аравия будет очень постепенно возвращать производство нефти к 10 млн б/с, прогноз Goldman для цены Brent на декабрь 2024 года может превысить $100 за баррель.
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