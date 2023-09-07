Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг, опускаясь с достигнутых накануне многомесячных максимумов перед публикацией отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подешевели на $0,42 (0,46%) - до $90,18 за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,48 (0,55%) - до $87,06 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 0,6%, WTI - на 1%. Обе марки обновили максимумы с середины ноября прошлого года. Североморский сорт подорожал по итогам седьмой сессии подряд, а фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день торгов кряду, чего не наблюдалось с января 2019 года.