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Цена на нефть

06.09 $/bbl +/- WTI 87.54 +0.85 Brent 90.60 +0.56

ТЭК 07.09.2023 15:42

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть продолжают снижаться днем в четверг, опускаясь с достигнутых накануне многомесячных максимумов перед публикацией отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подешевели на $0,42 (0,46%) - до $90,18 за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,48 (0,55%) - до $87,06 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 0,6%, WTI - на 1%. Обе марки обновили максимумы с середины ноября прошлого года. Североморский сорт подорожал по итогам седьмой сессии подряд, а фьючерсы на WTI завершили ростом девятый день торгов кряду, чего не наблюдалось с января 2019 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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