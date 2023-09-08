Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе

Цены на нефть начали расти днем в пятницу и готовятся зафиксировать подъем по итогам недели.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подорожали на $0,62 (0,69%) - до $90,54 за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,56%) - до $87,36 за баррель.
Котировки обеих марок находятся вблизи максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти. По итогам пятницы цены могут продемонстрировать недельный рост примерно 1,5%.
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