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Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

ТЭК 08.09.2023 15:17

Нефть перешла к росту и завершает неделю в плюсе

Цены на нефть начали расти днем в пятницу и готовятся зафиксировать подъем по итогам недели.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подорожали на $0,62 (0,69%) - до $90,54 за баррель.

Котировки октябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,49 (0,56%) - до $87,36 за баррель.

Котировки обеих марок находятся вблизи максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти. По итогам пятницы цены могут продемонстрировать недельный рост примерно 1,5%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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