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Дальнее зарубежье 08.09.2023 20:56

ЕС поддерживает все усилия по возврату РФ к черноморской зерновой инициативе - представитель Борреля

Черноморская зерновая сделка позволила поставить десятки миллионов тонн зерна в разные концы мира, чтобы кормить население и снизить цены на продовольствие, поэтому ЕС работает над тем, как вернуть РФ к этому соглашению, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Пока сохраняется (...) блокирование (черноморских маршрутов - ИФ), мы продолжим поддерживать ООН и Турцию и всех, кто участвует в этих усилиях, чтобы попытаться вернуть Россию к столу переговоров по этому соглашению", - сказал официальный представитель Борреля в пятницу на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, возможно ли, по мнению Еврокомиссии, облегчить ситуацию с допуском российских судов с продовольствием или удобрениями в порты ЕС и отменить замораживание активов соответствующих российских производителей, Стано ответил: "Мы поддерживаем всех вовлеченных партнеров, чтобы найти способы для возвращения России к соглашению".

Представитель Борреля уточнил: "Пока Россия этого не сделает, мы продолжим работать с партнерами, с Украиной по альтернативным способам, и мы уже начали это с "коридорами солидарности" и продолжим делать все, что возможно".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


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