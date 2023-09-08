Ереван готов обсуждать с Баку механизмы деэскалации

Армения готова при первой же возможности продолжить переговоры с Азербайджаном по деэскалации, заявили в Ереване.

"Республика Армения продолжает придерживаться решения существующих проблем с Азербайджаном исключительно политическими средствами", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что Армения не намерена нагнетать ситуацию, "остается открытой для обсуждения ранее предложенных ею механизмов деэскалации".

"(...) Армения готова продолжить переговоры с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности", - отметили в МИД.