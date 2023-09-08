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Регион 08.09.2023 22:37

Ереван готов обсуждать с Баку механизмы деэскалации

Армения готова при первой же возможности продолжить переговоры с Азербайджаном по деэскалации, заявили в Ереване.

"Республика Армения продолжает придерживаться решения существующих проблем с Азербайджаном исключительно политическими средствами", - говорится в заявлении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что Армения не намерена нагнетать ситуацию, "остается открытой для обсуждения ранее предложенных ею механизмов деэскалации".

"(...) Армения готова продолжить переговоры с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности", - отметили в МИД.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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