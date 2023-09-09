Представители ВС Ирана выразили обеспокоенность действиями Армении, которые могут поставить под угрозу безопасность в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял в субботу делегацию Вооружённых Сил Ирана во главе с генерал-майором Мохаммедом Ахади, находящуюся с визитом в нашей стране для участия во встрече совместной азербайджано-иранской комиссии, сообщает Минобороны Азербайджана.

Гасанов подчеркнул, что в последнее время увеличилось количество провокаций, совершаемых подразделения ВС Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и что эти провокации были немедленно и решительно пресечены подразделениями Азербайджанской Армии.

Выразив удовлетворение восстановительными и строительными работами, проводимыми на освобожденных Азербайджаном территориях, иранская делегация выразила обеспокоенность действиями Армении, которые могут поставить под угрозу стабильность и безопасность в регионе, отмечается в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, вопросах региональной безопасности, а также других представляющих интерес темах.

В.Алиев