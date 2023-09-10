Гаджиев: перевозка продовольственных грузов в Ханкенди РКК - это отдельная договоренность

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что сегодня по инициативе РФ продовольственный груз Российского Красного Креста (РКК) отправится по дороге Агдам - Аскеран в направлении Ханкенди в координации с Азербайджанским Красным Полумесяцем, пояснив, что это отдельная договоренность, и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди для доставки грузов МККК.
"1 сентября Азербайджан в качестве доброй воли выразил свое согласие на одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, но незаконный режим отказался. Однако на КПП "Лачын" должен соблюдаться азербайджанский таможенный и пограничный режим", - написал Гаджиев на своей странице в соцсети Х.
Помощник президента подчеркнул, что "фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, селекция - это серьезный провал и контрпродуктивность".
"Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе", - отметил Гаджиев.
В.Алиев
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