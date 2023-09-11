РФ слышит сигналы о готовности новых членов НАТО разместить у себя элементы военной инфраструктуры альянса - Песков

В Кремле заявили, что отслеживают сигналы от новых членов НАТО о готовности разместить у себя элементы военной инфраструктуры альянса.

"Мы слышим заявления о желании и готовности новых членов альянса разместить у себя на территории какие-то объекты военной инфраструктуры НАТО и так далее, и тому подобное", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "РБК-ТВ" в ответ на вопрос, собирается ли РФ укреплять свои северные рубежи в связи с приближением к ним Североатлантического альянса.

Представитель Кремля при этом отметил: "Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки, никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО все-таки это продукт, созданный в эпоху "холодной войны", эпоху противостояния".

"НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте. НАТО не способна выполнять какие-то функции или действия, которые приводят к деэскалации", - добавил Песков.