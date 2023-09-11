Госдеп называет рутинным мероприятием совместные учения США и Армении

Начавшиеся на этой неделе совместные военные учения США и Армении следует считать рутинным мероприятием, никак не связанным с какими-либо событиями в регионе, заявил в понедельник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Мы регулярно проводим совместную военную подготовку и работаем вместе с нашими партнерами, чтобы поддерживать боеготовность", - заявил Миллер во время брифинга.

Он отметил, что Армения является давним партнером США.

Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 начались на территории Армении в понедельник. Учения проводятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях и проходят в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны. Они продлятся до 20 сентября.