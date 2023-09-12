Цена Brent поднялась выше $92 за баррель впервые с ноября 2022 года

Цены на нефть остаются в плюсе вечером во вторник после выхода ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по бакинскому времени составляет $92,05 за баррель, что на $1,41 (1,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Котировки международного бенчмарка превысили $92 за баррель впервые с 17 ноября прошлого года.

Фьючерсы на сорт WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,66 (1,9%), до $88,95 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, ожидает ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Вместе с тем страны ОПЕК в августе увеличили добычу нефти на 113 тысяч б/с - до 27,45 млн б/с, говорится в ее последнем отчете.