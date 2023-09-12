США незначительно повысили прогноз добычи нефти в стране в 2023 году

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,76 млн б/с до 12,78 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Таким образом, министерство ожидает в 2023 году обновление исторического рекорда добычи нефти в стране, который был установлен в 2019 году - 12,315 млн б/с.
Прогнозный показатель превышает результат 2022 года на 870 тыс. б/с.
Ведомство ожидает, что новый рекорд может быть побит уже в следующем году: EIA повысило прогноз добычи нефти на 2024 год на 70 тыс. б/с, до 13,16 млн б/с.
Быстрая милитаризация Армении создает новые угрозы на Южном Кавказе – спикер парламента Азербайджана
Кыргызстан выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана
Гасанов рассказал Салюкову и Кулакову о росте числа провокаций армянских НВФ в Карабахе
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа составила $544
Впервые сессия Генассамблеи UNWTO пройдет в Узбекистане
Положительное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии превысило $101 млн
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Спикер палаты представителей США поручил начать расследование в отношении Байдена
В ООН обеспокоены поставкой и использованием некоторых видов вооружений в Украине
Боррель высказался за «критическое взаимодействие» ЕС с Ираном
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершился «Летний лагерь», проводимый при поддержке Yelo
Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС