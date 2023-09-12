Дания одобрила пакет военной помощи для Украины почти на 800 млн евро

Власти Дании объявили о решении выделить очередной пакет военной помощи для Украины, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.
По его информации, стоимость этого пакета оценивается в 778 млн евро. Это - самый крупный транш помощи Копенгагена за время украинского конфликта, отмечает агентство.
На этот раз Дания передаст Украине танки, БМП, средства ПВО, боеприпасы.
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