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Дальнее зарубежье 12.09.2023 21:50

Дания одобрила пакет военной помощи для Украины почти на 800 млн евро

Власти Дании объявили о решении выделить очередной пакет военной помощи для Украины, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

По его информации, стоимость этого пакета оценивается в 778 млн евро. Это - самый крупный транш помощи Копенгагена за время украинского конфликта, отмечает агентство.

На этот раз Дания передаст Украине танки, БМП, средства ПВО, боеприпасы.

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Тэги: ДАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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