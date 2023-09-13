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Внешняя политика 13.09.2023 16:10

Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке уклониться от выполнения обязательств в рамках нормализации отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в попытке уклониться от выполнения обязательств в рамках процесса нормализации отношений Баку и Еревана.

«Армения, движимая реваншистскими настроениями, и пытающаяся уклониться от своих обязательств в рамках процесса нормализации, активно пропагандирует этническую ненависть, искажает факты, манипулирует этническими армянами и вводит в заблуждение международное сообщество сфабрикованными нарративами», - заявил Байрамов, выступая в среду на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», «политика Армении направлена на то, чтобы помешать плавной реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество», чему, отметил министр, привержено правительство Азербайджана. «Азербайджан гарантирует соблюдение всех соответствующих прав и свобод, закрепленных в его Конституции и международных механизмах, участником которых он является», - подчеркнул Байрамов.

Обратив внимание на недопустимость вмешательства во внутренние дела государств, он заявил, что «любая такая попытка должна быть осуждена и решительно отвергнута международным сообществом».

«В этот критический момент Азербайджан ожидает, что международное сообщество возьмет на себя большую ответственность, призвав Армению отказаться от своего безответственного поведения, агрессивной политики и выполнить свои обязательства», добавил Байрамов.

Глава МИД также подчеркнул, что в Баку ожидают, что ООН, в частности верховный комиссар по правам человека, будут уделять пристальное внимание вопросам прав азербайджанцев, «ранее изгнанных из своих домов в Армении» (в конце 80-х гг 20 века – ИФ) и подчеркнул важность привлечения Еревана к ответственности «за серьезные нарушения в области прав человека».

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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