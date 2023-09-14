Республиканцы объявлением импичмента президенту США хотят остановить работу правительства, считает Байден

Президент США Джо Байден объяснил стремление республиканцев объявить ему импичмент желанием остановить работу правительства, сообщает телеканал CNN.

"Я могу сказать, они хотят объявить мне импичмент, потому что они хотят закрыть правительство", - приводит телеканал слова Байдена.

"Я встаю каждый день, не зацикливаясь на импичменте, у меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ, каждый божий день", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поручил комитетам палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента президенту США.

"Это обвинения в злоупотреблении властью, обструкции и коррупции... Поэтому сегодня я поручаю комитетам палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена", - заявил он во вторник, выступая перед журналистами.

По его словам, в рамках предварительного расследования, которое провели республиканцы, удалось собрать свидетельства того, что Байден лгал американскому народу, когда утверждал, что якобы не вовлечен в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев, Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера.

Следующим логичным шагом Маккарти назвал передачу ряду комитетов палаты представителей полномочий для сбора "всех фактов и ответов для американского народа".

Маккарти отметил, что это решение было для него непростым, однако "этот факт должен беспокоить всех американцев вне зависимости от их партии или того, за кого они голосовали". Он призвал президента и его команду к сотрудничеству.

Ранее член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил сын Байдена Хантер. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.