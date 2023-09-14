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Дальнее зарубежье 14.09.2023 16:06

Румыния просит Еврокомиссию не только продлить эмбарго на поставку зерновых с Украины, но и расширить ограничительный список

Бухарест обратился с призывом к Европейской комиссии (ЕК) продлить эмбарго на поставку зерновых с Украины до конца года, сообщают в четверг румынские СМИ.

Более того, власти страны хотели бы, чтобы список, в который входят пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника дополнили еще двумя позициями - маслом и медом.

"Румыния запросила у ЕК продления ограничений на импорт зерновых с Украины до конца этого года, а также введения в ограничительный список еще двух продуктов - масла и меда", - приводят румынские СМИ слова министра сельского хозяйства Румынии Флорина Барбу.

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств.

Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

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Тэги: РУМЫНИЯ, УКРАИНА, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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