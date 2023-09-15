Азербайджан в январе-августе увеличил производство электроэнергии на 0,8%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-августе 2023 года составил 18 млрд 124,7 млн кВт/час, что на 0,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 17 млрд 508,2 млн кВт/час (рост на 0,7%).

Тепловые электростанции ОАО "Азерэнержи" (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане - ИФ) в январе-августе 2023 года выработали 16 млрд 159,4 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 0,8%), гидроэлектростанции - 1 млрд 260,9 млн кВт/час (спад на 2,4%).

Кроме этого, в январе-августе 2023 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 41,4 млн кВт/час (рост на 65,6%), солнечной - 46,5 млн кВт/час (рост на 7,1%).

Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО "Азерэнержи" часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.

Н.Аббасова