Венгрия на национальном уровне запретила ввоз 24 наименований продовольственных товаров с Украины

Венгрия с субботы в одностороннем порядке продлила действие эмбарго на ряд продовольственных товаров с Украины, сообщает Польское телевидение.
"В декрете перечислены 24 вида продукции с Украины, в том числе различные виды зерновых и мяса. Эти товары нельзя ввозить на территорию Венгрии за исключением транзита, при этом нахождение транзитных грузов в стране не может превышать 15 дней с момента ввоза", - цитирует телевидение выдержку из публикации в "Венгерской газете" - официальном вестнике правительства Венгрии.
"Декрет вступил в силу с субботы. Насколько долго он будет действовать, в тексте не указано", - отмечает Польское телевидение.
Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до публикации решения ЕК, заявлял, что, если ЕС не продлит ограничительные меры по экспорту украинского зерна, то Венгрия вместе с Румынией, Польшей и Словакией продлят этот запрет самостоятельно.
Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию с 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.
В Брюсселе тогда заявили, что временные превентивные меры необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись пять государств ЕС. Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.
Ранее на этой неделе названные страны, кроме Болгарии, выступили за продление эмбарго, а Румыния призвала к расширению ограничительного списка еще двумя позициями - маслом и медом. В Болгарии ситуация осложняется тем, что в правительстве выступили за продление запрета, в то время как парламент проголосовал за его снятие.
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