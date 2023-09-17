Азербайджанские военные пресекли новую попытку армянских НВФ прорыть окопы в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает о пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе прорыть новые окопы.

"16 сентября с 22:55 до 23:45 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района", - подчеркивается в информации ведомства.

Минобороны отмечает, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

В.Алиев