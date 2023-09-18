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Дальнее зарубежье 18.09.2023 09:55

Глава МИД КНР примет участие в консультациях по безопасности в Москве

Министр иностранных дел Китая Ван И нанесет визит в Москву, где примет участие в очередном раунде по вопросам безопасности между КНР и РФ, сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"По приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Россию с 18 по 21 сентября для проведения 18-го раунда консультации по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией", - говорится в сообщении.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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