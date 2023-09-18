Глава МИД КНР примет участие в консультациях по безопасности в Москве

Министр иностранных дел Китая Ван И нанесет визит в Москву, где примет участие в очередном раунде по вопросам безопасности между КНР и РФ, сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"По приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И посетит Россию с 18 по 21 сентября для проведения 18-го раунда консультации по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией", - говорится в сообщении.