Украина подает иск в ВТО на Польшу, Венгрию, Словакию из-за ограничений в агроторговле

Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщил заместитель министра экономики и торговли - торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Politico.
"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра (18 сентября - ИФ) мы начнем судебное разбирательство", - сказал Качка в минувшее воскресенье, добавив, что Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей.
Комментируя введение односторонних запретов со стороны Польши, Венгрии и Словакии на украинскую агропродукцию после решения Европейской комиссии снять ограничения, Качка сказал, что "на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии".
Торгпред Украины считает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "самой большой системной проблемой" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.
"На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе", - сказал Качка и добавил, что, по его мнению, "системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике будет проблемой для ЕС в целом, потому что здесь нет единства".
Киев планирует подать иск во Всемирную торговую организацию конкретно на эти три страны, без привязки к торговому соглашению с ЕС. "Я думаю, что весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему союзу, потому что это может влиять и на другие государства", - подчеркнул он.
В то время как Словакия просто продлила действовавший до 15 сентября запрет ЕС на импорт четырех агрокультур с Украины, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Качки, идет еще дальше и запрещает еще 25 продуктов, которые ранее не обсуждались, включая мясо.
"Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", - подчеркнул Качка.
Хотя дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, учитывая, что Украина не экспортирует в страну много говядины и свинины, меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта, отметил Качка. Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, "мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши".
Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы защитить своих фермеров от всплеска поставок украинской продукции, что привело к снижению цен, но Качка утверждает, что эти рассуждения ошибочны: "Польский запрет не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены глобальны - то, что они делают, основано на общественном мнении".
Представитель ЕС сообщил изданию, что Брюссель надеется решить эту проблему, заставив Украину ввести собственные ограничения на экспорт, в случае внезапного резкого роста экспорта.
Отвечая на вопрос об этой потенциальной сделке, Качка сказал, что Киев готов "взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не вызвал цунами в соседних странах", и введет систему экспортных лицензий на зерно "в реальном времени", что замедлит экспорт в соседние страны и позволит Украине "быстро отреагировать" в случае резкого роста поставок.
Как сообщалось, запрет на экспорт четырех агрокультур: пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, был введен 2 мая сначала до 5 июня, а потом был продлен до 15 сентября.
В пятницу, 15 сентября, ЕС разрешил отменить этот запрет после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля за экспортом в соседние страны. В тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров, а Венгрия расширила список до 25 позиций.
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