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Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

ТЭК 18.09.2023 16:18

Нефть продолжает рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься днем в понедельник на фоне ослабления доллара США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 16:04 торгуются на уровне $94,43 за баррель, что на $0,5 (0,53%) выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,49 (0,54%) - до $91,26 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,78 за баррель, WTI - до $91,7 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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