Нефть продолжает рост

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься днем в понедельник на фоне ослабления доллара США.
Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 16:04 торгуются на уровне $94,43 за баррель, что на $0,5 (0,53%) выше, чем на закрытии предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,49 (0,54%) - до $91,26 за баррель.
Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $94,78 за баррель, WTI - до $91,7 за баррель.
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