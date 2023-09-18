МИД Азербайджана назвал условия амнистии для сепаратистов в Карабахе

Официальный Баку назвал условия для амнистии представителей сепаратистского режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.
В понедельник в МИД Азербайджана состоялся брифинг помощника президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова, а также заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева проведенного для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.
«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана так же важны, как и суверенитет любой другой страны. И, следовательно, Азербайджан, имеет такое же право, как и любая другая страна в мире, защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными международным правом. На этом критическом этапе как никогда важно и необходимо заставить Армению повернуть вспять с ее опасного курса», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В Баку считают, что«Армения и хунта, которую она продолжает содержать на суверенных территориях Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами», должны столкнуться с единой ясной позицией международного сообщества о том, что опора на старую тактику затягивания времени не имеет шансов получить желаемый результат.
Также в заявлении отмечается, что Азербайджанзаинтересован в поиске решения вопроса с Арменией и доказал это. Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна, и эта позиция подтверждена последовательными шагами, которые Баку предпринял с ноября 2020 года.
«Во всех без исключения случаях армянская сторона под разными предлогами нарушала ранее достигнутые договоренности. Истинная причина продолжает заключаться в желании затянуть ситуацию, искусственно разжечь напряженность и в конечном итоге сорвать процесс нормализации», - подчеркнули в министерстве.
Вместе с тем, Баку потребовал от Еревана немедленно отказаться от своих реваншистских планов, прекратить наращивание военной мощи, оспаривать и нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а также прекратить спонсировать сепаратизм и терроризм в Карабахском регионе Азербайджана.
«Мы также требуем немедленно начать вывод армянских военнослужащих, распустить военные и так называемые «правительственные» структуры подчиненного Армении марионеточного режима (в Карабахе – ИФ), и разоружить все армянские вооруженные силы, незаконно находящиеся на территориях Азербайджана. В этом случае к так называемым «представителям» незаконного режима может быть применена амнистия», - предупредили в министерстве.
Х.Насирзаде
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