Число банкротств компаний США в 2023г может достигнуть максимума за 13 лет

Количество корпоративных банкротств в США в этом году может достигнуть максимума за последние 13 лет, поскольку повышение процентных ставок Федеральной резервной системой наносит ущерб компаниям, прогнозирует Guggenheim Investments.

По данным на конец августа, более 450 компаний подали заявления в суды по банкротствам, что выше показателей за два предыдущих года. Эксперты отмечают, что при сохранении таких темпов число банкротств по итогам всего текущего года будет самым значительным с 2010 года, сообщает MarketWatch.

S&P Global Market Intelligence на прошлой неделе сообщало, что с начала 2023 года количество несостоятельных компаний достигло 459. В прошлом году в стране было зафиксировано 373 банкротства, в 2021 году - 408. Результаты этого года пока остаются лучше показателя пандемийного 2020 года, за который обанкротились 639 компаний.

Аналитики Guggenheim Investments считают маловероятным ускорение темпов роста экономики США в ближайшее время из-за отсутствия факторов поддержки.

"Угасание "попутного ветра" будет постепенным процессом, но пик экономики уже позади, - говорится в сообщении инвестфирмы. - При меньшей поддержке со стороны ослабления инфляции, налогово-бюджетной политики и рынка труда рост экономики замедлится к концу года, и мы считаем, что в начале 2024 года вероятна рецессия".

Тем не менее, более высокие процентные ставки - "это не улица с односторонним движением", полагают эксперты. Компании из "отраслей с высокой прибылью и денежными потоками" остаются устойчивыми, и их процентные расходы фактически снизились благодаря доходам от инвестиций.

"По нашим оценкам, нефинансовые корпорации США зарабатывают рекордные $171 млрд в виде процентных доходов от денежных средств, гособлигаций и долговых обязательств ипотечных агентств, что на $102 млрд больше процентного дохода, полученного от тех же активов в прошлом году", - отмечает Guggenheim Investments.