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Бизнес и законодательство 21.03.2024 23:46

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости - Brand Finance

Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских в этом году, говорится в исследовании Brand Finance US 500 2024.

Его стоимость взлетела за год в 2,6 раза (до $44,5 млрд), в результате чего он поднялся в рейтинге сразу на 17-е место с 58-го в прошлом году.

На первое место вышел бренд Apple, который подорожал почти на 74% (до $516,6 млрд). При этом прошлогодний лидер Amazon упал на четвертую строчку (+3%, до $308,9 млрд). На вторую позицию с четвертой поднялся Microsoft (+78%, до $340,4 млрд).

На третьем месте остался Google (+18,5%, до $333,4 млрд), на пятом - Walmart (-15%, до $96,8 млрд), говорится в сообщении Brand Finance.

На шестую позицию с девятой переместился бренд Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), стоимость которого выросла на 28% - до $75,7 млрд. На седьмое место с шестого опустился Verizon (+6%, до $71,75 млрд).

На восьмую позицию с тринадцатой поднялся Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), подорожавший на 48% (до $70,4 млрд), на девятую с десятой Starbucks, прибавивший в цене 13,5% (до $60,7 млрд).

Бренд Tesla подешевел на 12% (до $58,3 млрд) и перешел на десятую позицию с седьмой в 2023 году.

Котировки акций Nvidia Corp.в ходе предварительных торгов в четверг растут на 2%, Amazon.com Inc. - на 0,9%, Microsoft Corp.- на 1%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Tesla и Meta- на 1,1%, Verizon Communications - на 0,2%. При этом бумаги Apple Inc.дешевеют на 1%, Starbucks Corp.- на 0,1%. Цена бумаг Walmart практически не изменилась.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, БРЕНД, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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