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Бизнес и законодательство 10.01.2024 02:43

Samsung Electronics стала лидером по числу полученных в США патентов второй год подряд

Южнокорейская Samsung Electronics второй год подряд стала лидером по числу патентов, полученных в США.

Второе место заняла Qualcomm Inc., третье - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), говорится в отчете аналитической компании IFI Claims Patent Services, основанном на данных Ведомства по патентам и товарным знакам США.

IBM Corp., которая до 2022 года возглавляла рейтинг почти три десятилетия, в 2023 году опустилась на четвертое место.

В общей сложности число патентов, выданных в США в прошлом году, уменьшилось на 3,4% по сравнению с 2022 годом - до 312,095 тыс., минимума с 2019 года. Количество заявок на получение патентов увеличилось незначительно, но достигло рекордных 418,111 тыс.

Число нерассмотренных патентных заявок росло в последние годы и в настоящее время составляет более 750 тыс., отмечает IFI.

На долю американских компаний в 2023 году пришлось чуть меньше 50% всех выданных патентов, на долю японских - 12,5%. Третье, четвертое и пятое место по доле полученных патентов пришлось на южнокорейские, китайские и германские компании.

Samsung Electronics в прошлом году получила 6,165 тыс. патентов в Штатах (на 1% меньше, чем годом ранее), Qualcomm - 3,854 тыс., TSMC - 3,687 тыс., International Business Machines Corp. - 3,658 тыс.

В десятку также вошли Canon, Samsung Display, Apple Inc., LG, Micron Technology и Intel Corp.. Одиннадцатое место заняла Toyota Motor, которая стала лидером по числу полученных патентов среди автопроизводителей.

Наиболее быстрый рост по числу выдаваемых патентов второй год подряд отмечен в категории технологий автономного вождения. Среди других быстрорастущих категорий - технологии для электронных курительных устройств, бурения, дыхательных масок, квантовых вычислений.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ПАТЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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