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Дальнее зарубежье 19.09.2023 19:40

США должны ответственно отнестись к соперничеству с Китаем - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не хотел бы конфликтных отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Что касается Китая, я хочу быть четким и последовательным: мы должны ответственно отнестись к соперничеству между нашими странами, чтобы не скатиться к конфликту", - сказал он, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

При этом он выразил готовность работать с Китаем по ряду инициатив, в частности касающихся проблемы изменения климата.

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Тэги: США, БАЙДЕН, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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