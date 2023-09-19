США должны ответственно отнестись к соперничеству с Китаем - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не хотел бы конфликтных отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Что касается Китая, я хочу быть четким и последовательным: мы должны ответственно отнестись к соперничеству между нашими странами, чтобы не скатиться к конфликту", - сказал он, выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

При этом он выразил готовность работать с Китаем по ряду инициатив, в частности касающихся проблемы изменения климата.