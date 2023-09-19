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Регион 19.09.2023 23:10

Посольство РФ в Ереване блокировано демонстрантами

Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, нормальное функционирование учреждения невозможно, в МИД Армении направлена нота, заявили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остаётся невозможным", - отметили в посольстве.

Там добавили, что дипломаты находятся в контакте с компетентными органами республики.

"Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Акция продолжается, ситуация остаётся напряженной", - заявили в посольстве РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у здания посольства проходит акция протеста с требованием прекратить проводимые Азербайджаном военные действия в Карабахе.

Параллельно акция протеста продолжается у здания правительства Армении. Демонстранты озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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