Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) - до $94,34 за баррель.