Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в среду после спада накануне.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $93,51 за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) - до $94,34 за баррель.
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