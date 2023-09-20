ЦБ Азербайджана за 8 мес. на валютном рынке купил $122 млн для обеспечения стабильности курса маната

Центробанк Азербайджана в январе-августе 2023 года приобрел инвалюты в рамках операций на валютном рынке на сумму $122 млн.
«На 99% валютных аукционах, организованных Центробанком за 8 месяцев 2023 года, спрос на инвалюту был ниже предложения. В целом, за этот период операции ЦБ на валютном рынке носили характер ее покупки и составили $122 млн», - говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке, поступившее в агентство «Интерфакс-Азербайджан».
При этом ЦБ не исключает того, что банк расширит операции по купле инвалюты для обеспечения баланса на валютном рынке.
Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году.
А.Азизов
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