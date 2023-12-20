Валютные резервы ЦБ Азербайджана достигли $10,8 млрд

Центробанк Азербайджана с начала 2023 года осуществил операции по интервенции на валютном рынке, в рамках которых купил $1,4 млрд.

«В условиях значительного профицита счета текущих операций платежного баланса - $6,7 млрд или 12,5% ВВП по итогам 9 месяцев 2023 года, а также тот факт, что на 95% валютных аукционах предложение превышало спрос, ЦБ с начала 2023 года в ходе интервенций на валютном рынке купил инвалюты на $1,4 млрд», - говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке.

По данным ЦБ, в результате этого валютные резервы Центробанка с начала 2023 года выросли на 20,3% - до $10,8 млрд.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году.

А.Азизов