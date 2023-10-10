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Макроэкономика 10.10.2023 16:53

Валютные резервы Азербайджана на конец августа оцениваются в $67,5 млрд – Кязымов

Центробанк Азербайджана за 9 месяцев 2023 года в рамках интервенций на валютном рынке приобрел инвалюты на $566 млн, в том числе $444 млн – в сентябре, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.

«На валютном рынке мы наблюдаем рост предложения над спросом. В результате операции ЦБ на валютном рынке направлены на покупку инвалюты. В частности, с начала года (за 9 месяцев – ИФ) объем таких операций ЦБ составил $566 млн, в том числе $444 млн – в сентябре», - сказал Кязымов в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», на стабильность на валютном рынке влияет профицит счета текущих операций платежного баланса.

Кязымов отметил, что с начала 2023 года наблюдается рост стратегических валютных резервов Азербайджана. «На конец августа валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67,5 млрд и с начала года они выросли на 14,9%. При этом валютные резервы Центробанка на конец августа оцениваются в $9,4 млрд», - добавил глава Центробанка.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, ВАЛЮТА, ОПЕРАЦИИ


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