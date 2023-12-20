ЦБ Азербайджана, вероятно, сохранит в 2024г тенденцию интервенций на валютном рынке для ее покупки

Центробанк Азербайджана в 2024 году, вероятнее всего, сохранит тенденцию интервенций на валютном рынке с целью покупки инвалюты.

«Согласно прогнозам международных организаций, в 2024 году цены на энергоносители останутся на высоком уровне. (…) При сохранении таких тенденций, есть вероятность того, что и в 2024 году ЦБ на валютном рынке будет осуществлять интервенции с целью ее покупки», - говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке.

Как сообщалось ранее, ЦБ Азербайджана в 2022 году в рамках интервенций на валютном рынке приобрел $2 млрд 48 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году ЦБ активизировал операции по интервенции на валютном рынке с сентября, активизировав покупку инвалюты. В результате с начала 2023 года ЦБ купил инвалюты на $1,4 млрд.

Р.Ахмедов