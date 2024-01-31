ЦБ Азербайджана в 2023г купил на валютном рынке $2,1 млрд для обеспечения стабильности курса маната

Центробанк Азербайджана осуществил в 2023 году интервенции на валютном рынке на $2,1 млрд с целью ее покупки, сообщается в пресс-релизе ЦБ.
Как сообщалось ранее, Центробанк Азербайджана в 2022 году приобрел инвалюты в рамках операций на валютном рынке на сумму $2 млрд 48 млн. Таким образом, ЦБ увеличил в 2023 году интервенции на валютном рынке с целью ее покупки на 2,4%, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».
«В 2023 году на 92% валютных аукционах, организованных Центробанком, предложение превышало спрос. В течение отчетного года номинальный эффективный курс маната укрепился на 19,3%, что оказало влияние на снижение импортной инфляции. В целом, в 2023 году интервенции ЦБ на валютном рынке с целью покупки инвалюты составили на сумму $2,1 млрд (для обеспечения стабильности курса – ИФ)», - подчеркивает Центробанк.
Ранее в ЦБ заявляли, что в банк в 2024 году, вероятнее всего, сохранит тенденцию интервенций на валютном рынке с целью покупки инвалюты. «Согласно прогнозам международных организаций, в 2024 году цены на энергоносители останутся на высоком уровне. (…) При сохранении таких тенденций, есть вероятность того, что и в 2024 году ЦБ на валютном рынке будет осуществлять интервенции с целью ее покупки», - подчеркивал Центробанк в декабре 2023 года.
Р.Ахмедов
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