Власти Азербайджана в 2024г направят из госбюджета около $3,8 млрд на оборону и нацбезопасность

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2024 год предусмотрело 6 млрд 421 млн манатов ($3,78 млрд по текущему курсу) на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.
Как сообщалось ранее, расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 млрд 54 млн 844,623 тыс. манатов ($3 млрд 561,4 млн по текущему курсу).
Таким образом, в 2024 году объем финансирования из госбюджета на эти цели увеличится на 6%.
«В целом, на оборону и нацбезопасность в 2024 году будет направлено 17,7% бюджетных расходов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
В ведомстве подчеркнули, что в том числе, в следующем году 3 млрд манатов ($1,76 млрд) будет выделено на мероприятия по повышению военного потенциала страны, а также на улучшение материально-технического снабжения армии.
А.Азизов
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