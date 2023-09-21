Власти Азербайджана в 2024г направят из госбюджета около $3,8 млрд на оборону и нацбезопасность

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2024 год предусмотрело 6 млрд 421 млн манатов ($3,78 млрд по текущему курсу) на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 млрд 54 млн 844,623 тыс. манатов ($3 млрд 561,4 млн по текущему курсу).

Таким образом, в 2024 году объем финансирования из госбюджета на эти цели увеличится на 6%.

«В целом, на оборону и нацбезопасность в 2024 году будет направлено 17,7% бюджетных расходов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что в том числе, в следующем году 3 млрд манатов ($1,76 млрд) будет выделено на мероприятия по повышению военного потенциала страны, а также на улучшение материально-технического снабжения армии.

А.Азизов