Власти Азербайджана за 9 месяцев направили из госбюджета $2 млрд на оборону и нацбезопасность

Власти Азербайджана в январе-сентябре 2023 года направили из госбюджета 3 млрд 468,9 млн манатов ($2 млрд 40,5 млн по текущему курсу) на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине, план по финансированию данной статьи расходов в январе-сентябре исполнен на 91,3%.
В целом, на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев было направлено 14,94% всех бюджетных расходов за отчетный период.
Как сообщалось ранее, расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 млрд 54 млн 844,623 тыс. манатов ($3 млрд 561,4 млн по текущему курсу).
Р.Ахмедов
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