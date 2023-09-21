Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Внешняя политика 21.09.2023 16:27

В Баку сочли «крайне безответственным» заявление главы МИД Франции с оценкой ситуации в Карабахе

МИД Азербайджана охарактеризовал заявление министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана как крайне безответственным и направленным на искажение фактов.

«Претензии Франции к Азербайджану – это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил в Армении», - говорится в комментариях МИД Азербайджана в ответ на высказывания Колонны касательно итогов антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.

В МИД также заявили, что очередная попытка Франции использовать Совет Безопасности (проведение 21 сентября экстренного заседания –ИФ) свидетельствует о недальновидной политике Парижа в регионе, а также незнании текущих реалий в Южного Кавказа. В Баку считают, что такие действия Парижа не принесут положительного результата миру и безопасности в регионе.

«Азербайджан никогда не преследовал гражданских лиц армянской национальности и стремится провести плавный процесс реинтеграции, а также обеспечить их права и безопасность в рамках Конституции Азербайджана. Таким образом, утверждения Франции о несуществующем «исходе» армянского населения – это всего лишь принятие желаемого за действительность со стороны Франции, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан», - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

В МИД напомнили, что залогом создания условий для конструктивного диалога с представителями армянских жителей Карабаха для реинтеграции является скорейшее полное разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований и роспуск незаконного марионеточного режима.

Кроме того, Баку призвал международное сообщество, особенно Францию, рассматривать ситуацию в соответствии с международным правом, основанном на уважении территориальной целостности и суверенитета стран.

«Мы считаем, что это внесет позитивный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в комментарии ведомства, поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан» в четверг.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ОТВЕТ


Похожие новости


МИД Азербайджана: чем дальше Париж будет от Южного Кавказе, тем лучше будет для региона В МИД Франции заявляют, что власти Нигера не имеют прав на высылку французского посла МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции В Баку потребовали от Парижа прекратить провокационные высказывания МИД Азербайджана назвал ошибочной политику Макрона по Южному Кавказу В Баку отвергли обвинения Парижа относительно Лачинской дороги В МИД Франции заверяют, что не планируют военное вмешательства в Нигере Баку выразил протест Парижу из-за высказываний Макрона МИД Азербайджана: Макрон - инструмент в руках армянского лобби Баку призвал Францию не создавать препятствий нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az