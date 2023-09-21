В Баку сочли «крайне безответственным» заявление главы МИД Франции с оценкой ситуации в Карабахе

МИД Азербайджана охарактеризовал заявление министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана как крайне безответственным и направленным на искажение фактов.

«Претензии Франции к Азербайджану – это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил в Армении», - говорится в комментариях МИД Азербайджана в ответ на высказывания Колонны касательно итогов антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном против незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана.

В МИД также заявили, что очередная попытка Франции использовать Совет Безопасности (проведение 21 сентября экстренного заседания –ИФ) свидетельствует о недальновидной политике Парижа в регионе, а также незнании текущих реалий в Южного Кавказа. В Баку считают, что такие действия Парижа не принесут положительного результата миру и безопасности в регионе.

«Азербайджан никогда не преследовал гражданских лиц армянской национальности и стремится провести плавный процесс реинтеграции, а также обеспечить их права и безопасность в рамках Конституции Азербайджана. Таким образом, утверждения Франции о несуществующем «исходе» армянского населения – это всего лишь принятие желаемого за действительность со стороны Франции, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан», - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.

В МИД напомнили, что залогом создания условий для конструктивного диалога с представителями армянских жителей Карабаха для реинтеграции является скорейшее полное разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований и роспуск незаконного марионеточного режима.

Кроме того, Баку призвал международное сообщество, особенно Францию, рассматривать ситуацию в соответствии с международным правом, основанном на уважении территориальной целостности и суверенитета стран.

«Мы считаем, что это внесет позитивный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в комментарии ведомства, поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан» в четверг.

Х.Насирзаде