Песков: видели информацию о задержании причастных к обстрелу миротворцев, деталей не знаем

В Кремле видели информацию о задержании лиц, причастных к обстрелу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели уже информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал Песков журналистам.

"Мы видели эту информацию. Пока не знаем всех деталей этого", - отметил он.