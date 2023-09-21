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Регион 21.09.2023 16:38

Песков: видели информацию о задержании причастных к обстрелу миротворцев, деталей не знаем

В Кремле видели информацию о задержании лиц, причастных к обстрелу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели уже информацию о том, что были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - сказал Песков журналистам.

"Мы видели эту информацию. Пока не знаем всех деталей этого", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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