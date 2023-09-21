Делегация Афганистана обсудила с представителями США, Великобритании и ООН борьбу с наркотрафиком

Вопросы борьбы с наркотрафиком обсудила в столице Катара Дохе делегация правящего в Афганистане движения "Талибан" (террористическая организация) с представителями США, Великобритании и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП), сообщил в четверг афганский телеканал TOLO news.
Глава политического офиса талибов в Дохе Сухейль Шахин, на которого ссылается телеканал, заявил, что "три раздельные встречи были конструктивными".
"Наша команда представила факты и цифры, свидетельствующие о беспрецедентном прогрессе, достигнутом Исламским эмиратом (так талибы именуют Афганистан - ИФ) в борьбе с посевами опийного мака, наркотрафиком и в лечении наркозависимости".
Шахин также подчеркнул, что правительство талибов приветствует визиты мониториновых групп ООН и других представителей международного сообщества в районы Афганистана, где посевы опийного мака были уничтожены".
По словам представителя группировки, "существует острая необходимость в проектах альтернативных источников существования для афганских фермеров, опийные плантации которых были ликвидированы".
Временная поверенная США в делах Афганистана Карен Дикер сообщила после встречи с афганской делегацией, что на ней обсуждались альтернативные источники существования для афганских фермеров, а также пути искоренения наркоторговли, лечения наркозависимых в Афганистане.
Собранные УНП ООН за прошлый год данные свидетельствуют о том, что незаконный оборот опиатов с момента прихода талибов к власти в августе 2021 года не прерывался. Афганские нелегальные поставки обеспечивают опиатами около 80% всех потребителей в мире.
В апреле 2022 года новое правительство страны строго запретило любое выращивание опийного мака и всех растений, из которых производятся наркотически средства. Однако, как уточняли в Управлении, урожай прошлого года под действие этого указа в основном не подпадал.
Согласно выводам УНП ООН, площадь посевов опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом.
При этом доходы афганских фермеров от продажи опийного мака выросли более чем в три раза: с $425 млн в 2021 году до $1,4 млрд в 2022 году.
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