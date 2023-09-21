ЕС проводит консультации и оценки возможных мер в отношении Азербайджана - Стано

Евросоюз еще не определился с возможными мерами в отношении Азербайджана в связи с событиями в Карабахе, этот вопрос относится к компетенции государств-членов, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Санкции налагаются государствами-членами. (...) Пока нет объявленных ими конкретных мер. Идет процесс консультаций и оценок", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, какой будет реакция после требований евродепутатов ввести санкции против Баку.