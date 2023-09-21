Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти на 9,5%, экспорт на 11,6%

Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти относительно предыдущего месяца на 9,5%, экспорта - на 11,6%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,012 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,804 млн б/с в июне. При этом он был на 18,6% меньше показателя за июль прошлого года.

Добыча нефти Саудовской Аравии в июле составила 9,013 млн б/с против 9,956 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении этот показатель упал на 16,7%.

Производство нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце увеличилось до 810 тыс. б/с по сравнению с 796 тыс. б/с в июне. Год назад показатель составлял 629 тыс. б/с. При этом поставки за рубеж из этой страны в июле составили 537 тыс. б/с против 551 тыс. б/с месяцем ранее и 442 тыс. б/с в том же месяце 2022 года.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июле снизили добычу нефти на 4,3% - до 12,294 млн б/с по сравнению с 12,844 млн б/с месяцем ранее. Между тем за год показатель поднялся на 3,9%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,810 млн б/с против 3,796 млн б/с год назад (рост на 0,4%). Данные за июнь JODI не приводит.