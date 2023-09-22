Венгрия заблокировала принятие ЕС антиазербайджанского заявления по Карабаху

Венгрия заблокировала принятие антиазербайджанского заявления Европейским союзом (ЕС) по ситуации на Южном Кавказе, касающиеся, в том числе, осуждения действий Азербайджана с проведением антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе, сообщил обозреватель медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Йозвяк в своем аккаунте в соцсети X написал, что «ему сообщили об этом три источника в ЕС, знакомые с ситуацией».
В итоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вынужден был выступить с заявлением от своего имени.
Р.Керимов
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