Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу, завершая на мажорной ноте волатильную неделю.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 подорожали на $0,81 (0,87%) - до $94,11 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,02 (1,14%) - до $90,65 за баррель.
На уходящей неделе нефтяные котировки демонстрировали существенные колебания, сначала отреагировав на "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а затем - на решение правительства России ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
"Инвесторы опасаются дефицита топлива и проблем в экономике, - написал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Инфляция кое-где замедляется, однако высокие ставки вызывают справедливую тревогу среди инвесторов".
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