Brent подорожала до $93,54 за баррель

Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по бакинскому времени подорожали на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,43 (0,48%) - до $90,06 за баррель.
Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России в четверг приняло решение ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, пишет MarketWatch.
Ранее Россия и Саудовская Аравия продлили добровольные ограничения на добычу нефти, что также поддержало котировки. В свою очередь, это привело к ускорению темпов роста потребительских цен в США, что усложнило задачу Федрезерва по сдерживанию инфляции и вызвало волатильность на мировых финансовых рынках.
Многие аналитики полагают, что цены на нефть могут впервые за год превысить $100 за баррель.
"Brent уже преодолевала отметку в $95 за баррель и может продолжить подъем к $100 в случае, если страны ОПЕК+ продолжат сдерживать предложение", - написал аналитик City Index Фавад Разакзада.
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