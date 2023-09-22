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Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

ТЭК 22.09.2023 19:18

Brent подорожала до $93,54 за баррель

Нефть продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по бакинскому времени подорожали на $0,24 (0,26%) - до $93,54 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,43 (0,48%) - до $90,06 за баррель.

Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России в четверг приняло решение ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива, пишет MarketWatch.

Ранее Россия и Саудовская Аравия продлили добровольные ограничения на добычу нефти, что также поддержало котировки. В свою очередь, это привело к ускорению темпов роста потребительских цен в США, что усложнило задачу Федрезерва по сдерживанию инфляции и вызвало волатильность на мировых финансовых рынках.

Многие аналитики полагают, что цены на нефть могут впервые за год превысить $100 за баррель.

"Brent уже преодолевала отметку в $95 за баррель и может продолжить подъем к $100 в случае, если страны ОПЕК+ продолжат сдерживать предложение", - написал аналитик City Index Фавад Разакзада.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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