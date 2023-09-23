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Карабах 23.09.2023 22:07

Глава МИД Азербайджана раскрыл некоторые детали плана по реинтеграции армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что диалог с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны, по вопросам реинтеграции будет вестись по нескольким направлениям.

«После прекращения антитеррористических мер (20 сентября – ИФ) Азербайджан приступил к практическим шагам по разоружению (незаконных армянских вооруженных формирований – ИФ), их выводу и реинтеграции на местах. Долгожданная встреча спецпредставителя правительства Азербайджана с представителями армянского населения, наконец, состоялась 21 сентября в городе Евлах. Диалог продолжится в формате прямого обсуждения планов правительства по реинтеграции, решения вопросов, связанных с восстановлением и функционированием инфраструктуры, а также доставкой гуманитарных товаров», - сказал Байрамов, выступая в субботу на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, центральные органы власти Азербайджана уже приступили к осуществлению срочных необходимых мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе: «В настоящее время мобилизованы все силы для удовлетворения потребностей местного гражданского населения».

Министр еще раз заявил, что Азербайджан «полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения», проживающих в Карабахском регионе, в качестве своих равноправных граждан. «Конституция Азербайджана и национальное законодательство, принятые нами международные обязательства создают прочную основу для достижения этой цели», - добавил Байрамов.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, РЕИНТЕГРАЦИЯ, ПЛАН


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