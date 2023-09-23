Глава МИД Азербайджана раскрыл некоторые детали плана по реинтеграции армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что диалог с армянами, проживающими в Карабахском регионе страны, по вопросам реинтеграции будет вестись по нескольким направлениям.
«После прекращения антитеррористических мер (20 сентября – ИФ) Азербайджан приступил к практическим шагам по разоружению (незаконных армянских вооруженных формирований – ИФ), их выводу и реинтеграции на местах. Долгожданная встреча спецпредставителя правительства Азербайджана с представителями армянского населения, наконец, состоялась 21 сентября в городе Евлах. Диалог продолжится в формате прямого обсуждения планов правительства по реинтеграции, решения вопросов, связанных с восстановлением и функционированием инфраструктуры, а также доставкой гуманитарных товаров», - сказал Байрамов, выступая в субботу на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, центральные органы власти Азербайджана уже приступили к осуществлению срочных необходимых мер гуманитарной поддержки армян, проживающих в Карабахском регионе: «В настоящее время мобилизованы все силы для удовлетворения потребностей местного гражданского населения».
Министр еще раз заявил, что Азербайджан «полон решимости реинтегрировать жителей армянского происхождения», проживающих в Карабахском регионе, в качестве своих равноправных граждан. «Конституция Азербайджана и национальное законодательство, принятые нами международные обязательства создают прочную основу для достижения этой цели», - добавил Байрамов.
Р.Ахмедов
Валютные резервы Азербайджана оцениваются в $67 млрд
Кабмин направил проект госбюджета-2024 на рассмотрение президента Азербайджана
Нидерланды намерены повысить налоги для банков, ввести налог на обратный выкуп акций
Tesla планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторов
Warner Bros. создаст 4 тыс. рабочих мест на киностудии в Великобритании
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Около трех тыс. населенных пунктов Украины находятся во временной оккупации
Канада предоставит Украине $650 млн в течение 3 лет
В рамках учений Northern Coasts на Балтике впервые отрабатывались действия при задействовании 5-й статьи НАТО
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС