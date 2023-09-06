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Карабах 06.09.2023 14:54

Байрамов рассказал о «красной линии» для Баку в вопросе реинтеграции армян Карабаха

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает безальтернативным процесс реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе страны.

«Назначенный президентом Азербайджана специальный представитель в начале года провел первую встречу в Карабахе (по реинтеграции армянского населения – ИФ-Аз), после чего в качестве своеобразной «ротации» последовало приглашение на вторую встречу в одном из городов Азербайджана. До сведения представителей армянского населения было также доведено, что представитель центрального правительства готов будет продолжить дальнейшие встречи в таком же ротационном формате — третья встреча вновь в Карабахе, четвертая в одном из азербайджанских городов, пятая вновь в Карабахе, ну и так далее», - сказал Байрамов в интервью азербайджанскому государственному информационному агентству «АЗЕРТАДЖ» и венгерскому изданию «Мадьяр Демократа».

По его словам, для Баку важно, чтобы начался процесс диалога. «Для нас было важно, чтобы процесс шел. И в этом смысле Баку проявлял добрую волю и открытость к диалогу. Это единственный путь вперед. Те, кто отказываются от диалога, должны освободиться от роли заложников в руках у третьих сил, которые могут отправлять им месседжи и обещать им, что угодно. Им следует взглянуть в прошлое и подумать, чего они добились. Разве они стали счастливее, жить стали лучше? Нет, конечно. Единственный путь — это диалог и обсуждение своего будущего в составе Азербайджана. Другого просто нет, так как все остальное — нелегитимно. Это наша красная линия. На территории Азербайджана не будет больше никаких серых зон», - отметил он.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», министр подчеркнул, что действия армянского населения Карабаха свидетельствуют, что их интересует лишь сепаратизм. «Смотрите, что делают представители армянского населения! Они установили бетонные блоки (на дороге Агдам-Ханкенди – ИФ), чтобы сделать невозможным проезд с продовольствием. В этом вся суть. Их интересует сепаратизм. Наша позиция такова, что эта тема не должна быть политизирована, так как, когда ты говоришь об одной дороге, отвергая остальные, это уже политизация вопроса, не имеющая ничего общего с гуманитарной плоскостью. Это уже политическая повестка, причем довольно вредная. Это не в интересах ни армян, ни азербайджанцев. Тридцать лет конфликта показали, что от этой самоизоляции не выиграл никто», - сказал глава МИД.

Байрамов добавил: «Мы продолжаем рассматривать жителей Карабаха армянской национальности в качестве наших граждан. В отличие от Армении, Азербайджан не моноэтническое государство. И согласно Конституции Азербайджана и целого ряда международных конвенций, к которым присоединилась наша страна, все этнические меньшинства обладают равными правами, свободами и равными обязанностями».

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, КАРАБАХ, РЕИНТЕГРАЦИЯ


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