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Карабах 28.12.2023 17:55

Срок пребывания российских миротворцев в Карабахе регулируется заявлением от ноября 2020 года – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что срок пребывания российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахском регионе Азербайджана регулируется трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

«Есть трехстороннее заявление, подписанное лидерами трех стран (Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года – ИФ). В этом документе срок деятельности российского миротворческого контингента в Азербайджане предусмотрен до 2025 года», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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